Covid: D'Antonio, il coiffeur dei vip, 'perdo continuamente ma è necessario stare a galla' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Certamente la situazione è molto migliorata da quando Renzi ha dato lo scossone e ridotto i divieti. Ma non è sufficiente: fino a quando non riapriranno bar e ristoranti si farà fatica. Alle 18 il centro è fermo, dunque alle 16 il lavoro finisce". A parlare con l'Adnkronos è Roberto D'Antonio, coiffeur di grido della Capitale, che afferma: "Non posso quantificare e dire quanto ho perso. perdo continuamente. Faccio fare tamponi a mie spese ogni 12 giorni, sanificazione dei locali ogni due mesi e quotidiana della biancheria. Rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. E dal 18 maggio dell'anno scorso non ho avuto un caso di Covid, né tra i miei 10 dipendenti né tra i clienti". "Io sono fortunato perché posso permettermi di pagare questi costi, perdere e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Certamente la situazione è molto migliorata da quando Renzi ha dato lo scossone e ridotto i divieti. Ma non è sufficiente: fino a quando non riapriranno bar e ristoranti si farà fatica. Alle 18 il centro è fermo, dunque alle 16 il lavoro finisce". A parlare con l'Adnkronos è Roberto D'di grido della Capitale, che afferma: "Non posso quantificare e dire quanto ho perso.. Faccio fare tamponi a mie spese ogni 12 giorni, sanificazione dei locali ogni due mesi e quotidiana della biancheria. Rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. E dal 18 maggio dell'anno scorso non ho avuto un caso di, né tra i miei 10 dipendenti né tra i clienti". "Io sono fortunato perché posso permettermi di pagare questi costi, perdere e ...

