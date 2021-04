Arrestato capo dei vigili di Trezzano Milano | aveva fatto mettere droga nell' auto di una collega

Advertising

marcohilo : RT @_DAGOSPIA_: QUESTO SAREBBE IL CAPO DEI VIGILI? ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER MESSO DELLA DROGA NELL'AUTO DI... - 1Brasile : Arrestato il capo dei vigili di Trezzano sul Naviglio: aveva cercato di incastrare con la droga la comandante di Co… - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: QUESTO SAREBBE IL CAPO DEI VIGILI? ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER MESSO DELLA DROGA NELL'AUTO DI... - EmilioBerettaF1 : Arrestato il capo dei vigili di Trezzano sul Naviglio: aveva cercato di incastrare con la droga la comandante di Co… - _DAGOSPIA_ : QUESTO SAREBBE IL CAPO DEI VIGILI? ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER MESSO DELLA DROGA NELL'AUTO DI...… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato capo

Per questo motivo statooggi all alba dalla polizia di Stato, Salvatore Furci , ora c omandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio (Milano) . Con lui in manette finito un ...... nel Milanese, Salvatore Furci, è statocon l'accusa di calunnia aggravata e detenzione ... - Il nostrodella Polizia Locale era stata colpita duramente da uno studiato complotto, ...Latina: i poliziotti in prima linea per la tutela dei soggetti più vulnerabili. Eseguite dalla Squadra Mobile tre misure cautelari.Atena Lucana (Sa) – È il 16 ottobre 2019 e l’imprenditore di Sant’Arsenio, Luigi Cardiello, residente ad Ispani, soprannominato il “Re Mida” dei rifiuti poiché coinvolto nelle inchieste per reati ambi ...