Pedopornografia on - line, 2 arresti e 24 indagati (Di lunedì 12 aprile 2021) Maxi operazione denominata "Big Surprise" coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla Pedopornografia online, eseguita dalla polizia postale di Firenze. Arrestati un 45enne della provincia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Maxi operazione denominata "Big Surprise" coordinata dal Centro nazionale per il contrasto allaon, eseguita dalla polizia postale di Firenze. Arrestati un 45enne della provincia ...

