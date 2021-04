Elezione presidente consiglio regionale Lazio, fumata nera in prima chiamata (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – fumata nera nella prima chiamata per l’Elezione del nuovo presidente del consiglio regionale del Lazio, dopo le dimissioni la scorsa settimana di Mauro Buschini. L’aula, presieduta dal vicepresidente Devid Porrello (M5S), ha espresso 33 voti per il capogruppo del Pd, Marco Vincenzi, 7 schede bianche e 4 nulle. Quindi, per un voto non e’ stato raggiunto il quorum previsto per la prima votazione di 34 voti. Cinquanta i consiglieri presenti, i sei esponenti di Fratelli d’Italia non hanno partecipato al voto. Assente per motivi familiari, la consigliera M5S, Gaia Pernarella. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma –nellaper l’del nuovodeldel, dopo le dimissioni la scorsa settimana di Mauro Buschini. L’aula, presieduta dal viceDevid Porrello (M5S), ha espresso 33 voti per il capogruppo del Pd, Marco Vincenzi, 7 schede bianche e 4 nulle. Quindi, per un voto non e’ stato raggiunto il quorum previsto per lavotazione di 34 voti. Cinquanta i consiglieri presenti, i sei esponenti di Fratelli d’Italia non hanno partecipato al voto. Assente per motivi familiari, la consigliera M5S, Gaia Pernarella.

Regione Lazio, Vincenzi ce la fa a succedere a Buschini alla seconda chiama Regione Lazio, Vincenzi ce la fa a succedere a Buschini alla seconda chiama. FdI Allumietre chiede le dimissioni di Pasquini ...

