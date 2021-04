Coppa Davis 2021 | Torino ospiterà il girone dell’Italia

Advertising

SkyTG24 : Tennis, Torino sede italiana delle finali di Coppa Davis - talismanogiada : La coppa Davis a Torino - alfiocapizzi : RT @livetennisit: Torino ospiterà due gironi delle finali Coppa Davis - alfiocapizzi : RT @federtennis: Ci aspettano 2 settimane da sogno a Torino: dalle #NittoATPFinals alle #DavisCupFinals!?? La città sarà una delle sedi dell… - schtennis : @GeorgeSpalluto Del rodeone finale della Piqué Cup potevamo anche fare a meno. Io boicotto, caro George: la Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Davis

Torino sarà una delle sedi delleCup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Lo hanno annunciato oggi l'ITF (la Federazione internazionale) e Kosmos Tennis. Il capoluogo piemontese e la città ...'Prima le Next Gen ATP Finals a Milano, poi le Nitto ATP Finals e laa Torino: un trittico di super eventi grazie al quale per un mese intero avremo addosso gli occhi di tutto il mondo. ...Torino insieme a Madrid e Innsbruck è stata scelta per ospitare la Coppa Davis 2021 tra cui il giorone dell'Italia e un quarto di finale ...Grande novità per la Coppa Davis 2021, che verrà ospitata da tre città differenti. Oltre a Madrid, che era stata assoluta protagonista della prima edizione giocata col nuovo format (2019), si aggiungo ...