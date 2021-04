Evade dai domiciliari e viene beccato in strada con droga: 48enne arrestato (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano i controlli e gli arresti del nucleo radiomobile di Napoli. A finire in manette stavolta un 48enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno arrestato per evasione. La gazzella dell’Arma sta percorrendo le strade del quartiere partenopeo e nota il 48enne. L’uomo – sottoposto alla misura della detenzione domiciliare – era a passeggio per le strade di Soccavo. Bloccato, è stato arrestato. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e una di cocaina. La droga è stata sequestrata. L’arrestato è in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano i controlli e gli arresti del nucleo radiomobile di Napoli. A finire in manette stavolta undi Soccavo già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hannoper evasione. La gazzella dell’Arma sta percorrendo le strade del quartiere partenopeo e nota il. L’uomo – sottoposto alla misura della detenzione domiciliare – era a passeggio per le strade di Soccavo. Bloccato, è stato. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e una di cocaina. Laè stata sequestrata. L’è in attesa di giudizio. L'articolo proda Anteprima24.it.

