Norah Jones ha conquistato il mondo, ma in punta di piedi (Di venerdì 9 aprile 2021) Conquistare il mondo, ma in punta di piedi. Dev’essere questo l’obiettivo che una giovanissima Norah Jones si poneva nel lontano 2002, anno in cui uscì il suo primo album dal titolo “Come Away With Me”, un invito al viaggio attraverso il jazz e il soul, tenuti insieme da uno stile raffinato e una voce unica, la sua. Il successo è da subito straordinario, trainato anche da singoli entrati nella storia della musica come l’indimenticabile “Don’t Know Why”, una ballata leggera e serena che crea immediatamente un’atmosfera unica. Nei successivi anni, quella timida ragazza americana cresciuta a New York e in Texas, figlia di Ravi Shankar (tra i più grandi maestri di sitar che ebbe tra gli allievi anche i Beatles) e della cantante soul Sue Jones, ottiene un successo planetario. In quasi ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 aprile 2021) Conquistare il, ma indi. Dev’essere questo l’obiettivo che una giovanissimasi poneva nel lontano 2002, anno in cui uscì il suo primo album dal titolo “Come Away With Me”, un invito al viaggio attraverso il jazz e il soul, tenuti insieme da uno stile raffinato e una voce unica, la sua. Il successo è da subito straordinario, trainato anche da singoli entrati nella storia della musica come l’indimenticabile “Don’t Know Why”, una ballata leggera e serena che crea immediatamente un’atmosfera unica. Nei successivi anni, quella timida ragazza americana cresciuta a New York e in Texas, figlia di Ravi Shankar (tra i più grandi maestri di sitar che ebbe tra gli allievi anche i Beatles) e della cantante soul Sue, ottiene un successo planetario. In quasi ...

Advertising

Carlo2Mario : Ecco un brano per te… Come Away With Me di Norah Jones - mancicu : Tre anni fa il concerto di Norah Jones ?? - GQitalia : Dai Greta Van Fleet ai Jethro Tull, da Max Gazzé a Achille Lauro, passando per Norah Jones live, ecco tutte le usci… - solaceinbangtan : Ah questi local che mettono nelle storie il tramonto e come musica 'Sunrise' di Norah Jones...nemmeno l'inglese sanno - radiokemonia : Stai ascoltando: Norah Jones-Come Away With Me La musica anni 80 solo su -

Ultime Notizie dalla rete : Norah Jones Musica 2021, tutti gli album in uscita in aprile Dai Greta Van Fleet ai Jethro Tull, da Max Gazzé ad Achille Lauro, passando per Norah Jones live, ecco le principali uscite discografiche del mese La musica 2021 di aprile? È decisamente internazionale: le uscite discografiche del mese sono cominciate con l album (del grande ...

I dischi in uscita ad aprile 2021 ... 16 APRILE 6 / 11 Greta Van Fleet " The Battle at Garden's Gate IN USCITA: 16 APRILE 7 / 11 Coma_Cose " Nostralgia IN USCITA: 16 APRILE 8 / 11 Norah Jones " Til we meet again IN USCITA: 16 APRILE 9 ...

Norah Jones si racconta in un album Metro Norah Jones ha conquistato il mondo, ma in punta di piedi Conquistare il mondo, ma in punta di piedi. Dev’essere questo l’obiettivo che una giovanissima Norah Jones si poneva nel lontano 2002, anno in cui uscì il suo primo album dal titolo Come Away ...

Musica 2021, tutti gli album in uscita in aprile Dai Greta Van Fleet ai Jethro Tull, da Max Gazzé a Achille Lauro, passando per Norah Jones live, ecco tutte le uscite discografiche del mese ...

Dai Greta Van Fleet ai Jethro Tull, da Max Gazzé ad Achille Lauro, passando perlive, ecco le principali uscite discografiche del mese La musica 2021 di aprile? È decisamente internazionale: le uscite discografiche del mese sono cominciate con l album (del grande ...... 16 APRILE 6 / 11 Greta Van Fleet " The Battle at Garden's Gate IN USCITA: 16 APRILE 7 / 11 Coma_Cose " Nostralgia IN USCITA: 16 APRILE 8 / 11" Til we meet again IN USCITA: 16 APRILE 9 ...Conquistare il mondo, ma in punta di piedi. Dev’essere questo l’obiettivo che una giovanissima Norah Jones si poneva nel lontano 2002, anno in cui uscì il suo primo album dal titolo Come Away ...Dai Greta Van Fleet ai Jethro Tull, da Max Gazzé a Achille Lauro, passando per Norah Jones live, ecco tutte le uscite discografiche del mese ...