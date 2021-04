L'effetto pandemia fa aumentare le prenotazioni online degli alberghi (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - L'accelerazione nell'utilizzo di internet, determinato anche dalla crisi pandemica, influenza il modo di organizzare il viaggio, soprattutto per quanto riguarda la prenotazione dell'alloggio, che nel 2020 si conferma principalmente via web, ma con quote crescenti rispetto all'anno precedente: il 65,9% delle prenotazioni è online, contro il 58,4% del 2019. Lo rivela l'Istat, secondo cui diversamente dal 2019, la prenotazione effettuata contattando direttamente la struttura, come l'albergo o l'abitazione privata, supera di gran lunga quella fatta con l'ausilio di intermediazione, cioè in agenzia o con piattaforme digitali. Sul complesso dei viaggi, infatti, il calo del ricorso alla prenotazione diretta è meno ampio (-14%) rispetto a quello osservato per le prenotazioni con intermediari (-74,2%). Di conseguenza, in termini di ... Leggi su agi (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - L'accelerazione nell'utilizzo di internet, determinato anche dalla crisi pandemica, influenza il modo di organizzare il viaggio, soprattutto per quanto riguarda la prenotazione dell'alloggio, che nel 2020 si conferma principalmente via web, ma con quote crescenti rispetto all'anno precedente: il 65,9% delle, contro il 58,4% del 2019. Lo rivela l'Istat, secondo cui diversamente dal 2019, la prenotazione effettuata contattando direttamente la struttura, come l'albergo o l'abitazione privata, supera di gran lunga quella fatta con l'ausilio di intermediazione, cioè in agenzia o con piattaforme digitali. Sul complesso dei viaggi, infatti, il calo del ricorso alla prenotazione diretta è meno ampio (-14%) rispetto a quello osservato per lecon intermediari (-74,2%). Di conseguenza, in termini di ...

