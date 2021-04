Covid | 718 morti | 18 938 nuovi casi Gli effetti collaterali di Moderna superano quelli di Pfizer

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 18.938 nuovi casi su 362.973 tamponi e altri 718 decessi #coronavirus - Gianmar26145917 : RT @riktroiani: 718 decessi. Dopo un anno di #covid trovo davvero assurdo questo disastroso bollettino giornaliero di decessi. - LavoriPubblici : Il #Bollettino della #ProtezioneCivile con i dati aggiornati della #pandemia #coronavirus #covid19 Oggi Tasso di po… - Bubu_Inter : RT @GiovaQuez: 718 morti #COVID - niccolab : 'Oggi 718 morti di covid' diranno i soliti retorici personaggi. Peccato che 250 vengano dalla Sicilia rispetto ai c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 718

ilmessaggero.it

Liguria 421 casi e 15 decessi Sono 421 i nuovi positivi al- 19 oggi in Liguria, a fronte di 3.113 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.773 tamponi ...I decessi odierni sono, per un totale di 113.579 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.086.586 e 26.175 quelle uscite oggi dall'incubo. Gli ...Sono 18.938 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 718 morti. IN SICILIA. Non ...Sono 18.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +17.221). Sale così ad almeno 3.736.526 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) ...