Conferenza delle Regioni | Fedriga presidente | il leghista fedele e istituzionale che a Salvini piace più di Zaia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) La scelta di Massimilianodel Friuli Venezia Giulia, a capo dellaitaliani avviene in un momento drammatico, per quanto riguarda la pandemia, nella terra di confine a Nordest., sul cui nome c’è stata convergenza di tutte le 15 regione amministrate dal centrodestra per sostituire Stefano Bonacini dell’Emilia Romagna, sale al vertice dellain una fase in cui non c’è solo la questione sanitaria da gestire, ma anche quella della ripresa economica e sociale con i progetti del Recovery Fund. Quando a settembre Lucafu rieletto con quasi il 76 per cento dei voti, alla domanda su una sua ambizione a subentrare a Bonaccini, aveva risposto di non averci pensato, nonostante allora il Veneto ...