Europa League, Uefa avvia un procedimento sul caso di razzismo Kudela-Kamara (Di martedì 6 aprile 2021) L'Uefa ha avviato un procedimento disciplinare riguardo il presunto caso di razzismo durante Rangers-Sparta Praga, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 2020/2021. Glen Kamarà, militante tra le fila del club scozzese, ha accusato il Ondrej Kudela di avergli rivolto ingiurie razziste. La tesi del primo atleta menzionato è stata bruscamente e ripetutamente respinta dal ceco, a sua volta sostenitore del fatto che Kamara lo abbia aggredito al rientro negli spogliatoi. L'avvenuto ha fatto discutere animatamente l'opinione pubblica, con coinvolgimento extra-sportivo. Il caso è attualmente sotto analisi dell'Uefa, il quale potrebbe comportare 10 giornata di squalifica per ...

