Dal tricolore al mattone, come si evolve il popolo di Twitter (Di martedì 6 aprile 2021) La cosiddetta massa critica social che si muove a colpi di insulto è passata dai bandierini di destra ai trestellati di stampo anarco-fascistoide sino ai mattonisti. Che più o meno pescano dallo stesso campo ma almeno sono un po’ sagaci Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 6 aprile 2021) La cosiddetta massa critica social che si muove a colpi di insulto è passata dai bandierini di destra ai trestellati di stampo anarco-fascistoide sino ai mattonisti. Che più o meno pescano dallo stesso campo ma almeno sono un po’ sagaci

Advertising

AndreaMarano11 : Dal tricolore al mattone, come si evolve il popolo di Twitter L'Espresso - fenomenogabry : Buzzi e un'analisi profonda: 'Aspetto mentale decisivo in negativo, riparto dal tricolore per la prossima stagione'… - LelloConso : RT @espressonline: Dal tricolore al mattone, come si evolve il popolo di Twitter - di @bravimabasta - Benny81361789 : RT @espressonline: Dal tricolore al mattone, come si evolve il popolo di Twitter - di @bravimabasta - gianbrio1 : RT @espressonline: Dal tricolore al mattone, come si evolve il popolo di Twitter - di @bravimabasta -