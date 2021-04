Giulia Salemi copia un sito cinese per i suoi costumi? L’ex gieffna rompe il silenzio: “Ho sempre…” (Di domenica 4 aprile 2021) Giulia Salemi si difende da coloro che l’accusano di copiare In settimana Giulia Salemi ha festeggiato il suo 28esimo compleanno in compagnia del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Per l’occasione i due ex gieffini hanno realizzato una diretta Instagram dove hanno parlato degli argomenti più disparati. L’influencer italo-persiana, inoltre ha avuto modo di ritornare sulle critiche e accuse che spesso le arrivano dai leoni da tastiera e non solo. “Non voglio copiare nessuno, ho sempre parlato delle Kardashian”, ha asserito la figlia di Fariba Tehrani, riferendosi alle critiche per la sua nuova linea di costumi. Infatti, la ragazza l’hanno accusata di aver copiato le Kardashian. La modella, nel ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 aprile 2021)si difende da coloro che l’accusano dire In settimanaha festeggiato il suo 28esimo compleanno in compagnia del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Per l’occasione i due ex gieffini hanno realizzato una diretta Instagram dove hanno parlato degli argomenti più disparati. L’influencer italo-persiana, inoltre ha avuto modo di ritornare sulle critiche e accuse che spesso le arrivano dai leoni da tastiera e non solo. “Non vogliore nessuno, ho sempre parlato delle Kardashian”, ha asserito la figlia di Fariba Tehrani, riferendosi alle critiche per la sua nuova linea di. Infatti, la ragazza l’hanno accusata di averto le Kardashian. La modella, nel ...

