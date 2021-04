Covid: quali regioni cambiano colore dopo Pasqua, i dettagli (Di sabato 3 aprile 2021) Dal 6 aprile cambierà nuovamente il colore per molte regioni italiane causa Covid: si ritorna al sistema suddiviso per fasce in base all’indice locale dei contagi. Come cambia il colore delle regioni a causa del Covid (Getty Images)Sarà una Pasqua con tutta l’Italia in zona rossa. Per la vigilia, Domenica e Pasquetta, infatti, sono state momentaneamente abolite le zone bianche, gialle e arancioni. L’obiettivo è quello di evitare ogni possibilità di assembramento e quindi di diffusione del virus. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, nonostante i ritardi nella consegna delle dosi. Subito dopo Pasquetta, però, si ritornerà alla classica suddivisione dell’Italia per fasce di colore. Molte ... Leggi su altranotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Dal 6 aprile cambierà nuovamente ilper molteitaliane causa: si ritorna al sistema suddiviso per fasce in base all’indice locale dei contagi. Come cambia ildellea causa del(Getty Images)Sarà unacon tutta l’Italia in zona rossa. Per la vigilia, Domenica e Pasquetta, infatti, sono state momentaneamente abolite le zone bianche, gialle e arancioni. L’obiettivo è quello di evitare ogni possibilità di assembramento e quindi di diffusione del virus. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, nonostante i ritardi nella consegna delle dosi. SubitoPasquetta, però, si ritornerà alla classica suddivisione dell’Italia per fasce di. Molte ...

Advertising

riccardomagi : Cinema, teatri, ristoranti chiusi. E chiese aperte. Un paese in ginocchio per le normative necessarie a contenere… - giuseppeaufiero : @robbyfois @PotereaiSith @capuanogio Quindi, a casa mia posso violare la legge? Anche spacciare, stuprare, e magari… - oggitreviso : Covid Point aperti anche a Pasqua e Pasquetta, ecco quali - MonicaLottoV : @GiovanniToti @SkyTG24 I dati ? Quali dati ? Io non ci credo più ai 500 morti fissi al giorno per covid. Muoiono po… - aa_emme : @Marty_Loca80 @RaiNews Ma quali 2,5 milioni di morti?! Contavano come “morto di Covid” anche chi era annegato -