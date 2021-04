Formazioni ufficiali Vicenza-Cittadella | Serie B 2020-2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 aprile 2021) Allo stadio Menti dila formazione di casa sfida ilnel derby veneto della 31^ giornata diB. Gli ospiti, sesta forza del campionato cadetto, vogliono continuare a stupire e cercano punti per ridurre il gap sulle altre squadre di vertice. Il, invece, vuole rilanciarsi in ottica playoff. Le: in attesa: in attesa SportFace.