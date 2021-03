Vaccini prima ai magistrati? Di Pietro durissimo: «È un abuso, peggio di un ricatto». L’Anm fa marcia indietro (Di martedì 30 marzo 2021) «I magistrati che chiedono di essere vaccinati prima degli altri non commettono un errore, ma un abuso». Duro il commento dell’ex pm Antonio Di Pietro riguardo la notizia circolata secondo cui L’Anm – Associazione nazionale magistrati – avrebbe chiesto che l’intera categoria venisse messa in cima alla scala delle priorità nella campagna vaccinale contro il Coronavirus. Pena, il rallentamento o addirittura lo stop dell’attività giudiziaria. «La nostra è una professione senza la quale non si può andare avanti», hanno fatto sapere i togati. Ma per l’ex Mani Pulite «questo è peggio ancora che un abuso: è un ricatto», spiega oggi, 30 marzo, in un’intervista al Quotidiano Nazionale. E ancora: «Sanno che c’è bisogno del loro lavoro e ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) «Iche chiedono di essere vaccinatidegli altri non commettono un errore, ma un». Duro il commento dell’ex pm Antonio Diriguardo la notizia circolata secondo cui– Associazione nazionale– avrebbe chiesto che l’intera categoria venisse messa in cima alla scala delle priorità nella campagna vaccinale contro il Coronavirus. Pena, il rallentamento o addirittura lo stop dell’attività giudiziaria. «La nostra è una professione senza la quale non si può andare avanti», hanno fatto sapere i togati. Ma per l’ex Mani Pulite «questo èancora che un: è un», spiega oggi, 30 marzo, in un’intervista al Quotidiano Nazionale. E ancora: «Sanno che c’è bisogno del loro lavoro e ...

