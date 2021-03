Quasi un milione di euro per riqualificare Paina (Di martedì 30 marzo 2021) Un intervento da circa 900mila euro per riqualificare l'abitato di Paina, valorizzando le sue caratteristiche di centro storico e favorendo nuovi investimenti. E' l'ambizioso progetto voluto dalla ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 30 marzo 2021) Un intervento da circa 900milaperl'abitato di, valorizzando le sue caratteristiche di centro storico e favorendo nuovi investimenti. E' l'ambizioso progetto voluto dalla ...

Advertising

kittimanda : RT @fdragoni: In Giappone il paese più anziano al mondo hanno avuto 72 morti col covid per ogni milione di abitanti contro i quasi 1.800 no… - Sandro33661753 : RT @fdragoni: In Giappone il paese più anziano al mondo hanno avuto 72 morti col covid per ogni milione di abitanti contro i quasi 1.800 no… - massimi04366044 : RT @fdragoni: In Giappone il paese più anziano al mondo hanno avuto 72 morti col covid per ogni milione di abitanti contro i quasi 1.800 no… - Giorgia89417878 : RT @moonshadow_369: In appena 4 ore, il fragman ha quasi raggiunto UN MILIONE di views, a riprova del fatto che, la qualità, paga sempre? #… - SunnyNawabzadi : RT @moonshadow_369: In appena 4 ore, il fragman ha quasi raggiunto UN MILIONE di views, a riprova del fatto che, la qualità, paga sempre? #… -