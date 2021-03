F1, GP Bahrain 2021: lo spettacolo c’è, le regole restano da chiarire (Di lunedì 29 marzo 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale 2021. Lo spettacolo e l’incertezza non sono mancati sotto i riflettori del circuito di Mamana, pista che in via eccezionale ha accolto il primo atto della stagione più lunga della storia della massima formula. Il finale del primo evento in calendario ha visto un bellissimo duello tra la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quest’ultimo si è difeso dagli attacchi del rivale che negli ultimi passaggi ha cercato in tutti i modi di beffare il sette volte campione del mondo. In realtà, a tre giri dalla conclusione, il sorpasso è arrivato all’esterno di curva 4 dopo aver sfruttato l’ala mobile nel raccordo che porta da curva 3 alla seconda impegnativa staccata del circuito arabo. L’olandese, autore della pole, ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del, primo atto del Mondiale. Loe l’incertezza non sono mancati sotto i riflettori del circuito di Mamana, pista che in via eccezionale ha accolto il primo atto della stagione più lunga della storia della massima formula. Il finale del primo evento in calendario ha visto un bellissimo duello tra la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quest’ultimo si è difeso dagli attacchi del rivale che negli ultimi passaggi ha cercato in tutti i modi di beffare il sette volte campione del mondo. In realtà, a tre giri dalla conclusione, il sorpasso è arrivato all’esterno di curva 4 dopo aver sfruttato l’ala mobile nel raccordo che porta da curva 3 alla seconda impegnativa staccata del circuito arabo. L’olandese, autore della pole, ha ...

Advertising

repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - Agenzia_Ansa : Matteo Renzi nel paddock in Bahrain assiste al Gp di F1. Polemiche per lo scatto pubblicato da Jean Todt sui social… - SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE LA PRIMA GARA DEL 2021? ?? L’inglese resiste alla super rimonta di Max Verstappen I risulta… - Sgommo : GP Bahrain 2021: Verstappen non aveva più gomme per attaccare Ham - IsabellaCMck : RT @Gazzetta_it: #F1, #Alonso costretto al ritiro in Baharain dall'incarto di un panino -