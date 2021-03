Primo incontro col Papa di Draghi premier. Poi visita la Cappella Sistina

(Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Marioha presenziato all’inaugurazione del 92esimo Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, presieduta daFrancesco. Si tratta delpubblico traFrancesco e Marionella sua veste di. Il presidente del Consiglio ha anche partecipato a unaprivata della. “Sono lieto di incontrarvi per l’inaugurazione del 92esimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano”, ha detto il Pontefice. “Rivolgo a tutti voi il mio saluto cordiale, ringrazio il dottor Pignatone e il professor Milano e sono grato al presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Mario ...

Si tratta delpubblico tra Papa Francesco e Mario Draghi nella sua veste di premier. Il presidente del Consiglio ha anche partecipato a una visita privata della Cappella Sistina. 'Sono ...Una mattinata in Vaticano per il premier Mario Draghi che ha presenziato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Al termine della cerimonia ha salutato Papa Francesco,con il Pontefice da premier, in attesa dell'udienza che potrebbe esserci dopo Pasqua. Draghi ha partecipato alla Messa presieduta dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e ha ...