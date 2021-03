Isola dei famosi, Myrea e Gilles avrebbero un copione: spunta un’agenzia in comune (FOTO) (Di sabato 27 marzo 2021) Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi 2021 c’è stato uno screzio tra Gilles Rocca e Daniela Martani durante il quale è intervenuta anche Myrea. Tra la vincitrice de La Pupa e il Secchione e l’attore non scorre affatto buon sangue. Tuttavia, in queste ore sono spuntate delle voci alquanto compromettenti che pare dipingano una situazione diversa. Nello specifico, sembrerebbe che i due appartengano alla medesima agenzia. Pertanto, una domanda sorge spontanea, per quale ragione ieri Gilles ha finto di non conoscerla? Scopriamo tutto nel dettaglio. La segnalazione su Gilles e Myrea In queste ore, l’influencer Deianria Marzano ha diffuso sul web una segnalazione molto importante che riguarda due concorrenti dell’Isola dei ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 27 marzo 2021) Nel corso della puntata di ieri dell’dei2021 c’è stato uno screzio traRocca e Daniela Martani durante il quale è intervenuta anche. Tra la vincitrice de La Pupa e il Secchione e l’attore non scorre affatto buon sangue. Tuttavia, in queste ore sonote delle voci alquanto compromettenti che pare dipingano una situazione diversa. Nello specifico, sembrerebbe che i due appartengano alla medesima agenzia. Pertanto, una domanda sorge spontanea, per quale ragione ieriha finto di non conoscerla? Scopriamo tutto nel dettaglio. La segnalazione suIn queste ore, l’influencer Deianria Marzano ha diffuso sul web una segnalazione molto importante che riguarda due concorrenti dell’dei ...

