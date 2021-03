Il Gruppo Gabel vaccinerà dipendenti e cittadini nei locali dell’azienda

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il, storico produttore di biancheria per la casa, metterà a disposizione alcuni spazi aziendali per la campagna vaccinale anti Covid-19, dando così il proprio contributo alla lotta contro la pandemia e al rilancio sociale del Paese in una congiuntura storica piena di incertezze. Il brand comasco, infatti, ha aderito al protocollo d’intesa firmato da Confindustria Lombardia, dalla Regione e dall’Anma, l’Associazione nazionale medici di azienda e competenti, dando la propria disponibilità a portare la campagna di vaccini negli spazi fisici. Nello specifico, le sedi che potrebbero essere coinvolte saranno quelle di Rovellasca (Como), Buglio in Monte (Sondrio) e Nova milanese (Monza e Brianza). In questi immobili, all’interno di appositiadibiti a infermeria, verrà somministrato il ...

