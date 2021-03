Cinema e teatri chiusi da 150 giorni (Di giovedì 25 marzo 2021) Era il 26 ottobre 2020 quando il DPCP emanato a seguito di una convocazione d’urgenza del Comitato tecnico scientifico da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha bloccato un segmento del settore culturale. Allora vennero chiusi Cinema, teatri e sale da concerto. Oggi 25 marzo 2021 queste sale sono ancora chiuse. Un settore produttivo che più di ogni altro ha saputo adottare misure efficaci e responsabili nel contrasto alla diffusione epidemica da Covid-19. Con la chiusura totale di Cinema e teatri si è creato uno scenario drammatico per l’intero settore dello spettacolo. Il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, allora aveva così commentato: “Un dolore la chiusura di teatri e Cinema. Ma oggi la priorità ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 marzo 2021) Era il 26 ottobre 2020 quando il DPCP emanato a seguito di una convocazione d’urgenza del Comitato tecnico scientifico da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha bloccato un segmento del settore culturale. Allora venneroe sale da concerto. Oggi 25 marzo 2021 queste sale sono ancora chiuse. Un settore produttivo che più di ogni altro ha saputo adottare misure efficaci e responsabili nel contrasto alla diffusione epidemica da Covid-19. Con la chiusura totale disi è creato uno scenario drammatico per l’intero settore dello spettacolo. Il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, allora aveva così commentato: “Un dolore la chiusura di. Ma oggi la priorità ...

stebellentani : Cinque mesi fa, il DPCM del 25/10/20 ha chiuso teatri, sale da concerto, cinema. 'Lavoreremo perché la chiusura sia… - dariofrance : Nel #DecretoSostegni oltre 1 miliardo per la #cultura. Misure per i lavoratori, dalla proroga della cassa integrazi… - MiC_Italia : DL sostegni, @dariofrance: «Oltre un miliardo per la cultura Indennità di 2.400 euro per i lavoratori dello spetta… - barbero_1979 : RT @stebellentani: Cinque mesi fa, il DPCM del 25/10/20 ha chiuso teatri, sale da concerto, cinema. 'Lavoreremo perché la chiusura sia più… - CurasiLivia : RT @UtherPe1: La gente si contagia ancora, sicuramente non è colpa di Cinema, Teatri, Palestre, Piscine, Ristoranti e Scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema teatri Coronavirus in Calabria: altre risorse per le imprese [INFO e DETTAGLI] Regione Calabria: aiuti economici per cinema, teatri, discoteche, bar. Orsomarso: 'Contributi per resistere alla crisi' È stata definita la concessione degli aiuti economici agli aventi diritto attraverso la misura "Ristora Calabria" , ...

'Ristora Calabria': arrivano gli aiuti economici a cinema, teatri, discoteche e bar Penso al mondo della cultura, dei cinema, dei teatri, all'industria del divertimento, alle attività commerciali degli aeroporti che hanno subito il calo drammatico dei passeggeri". "Si tratta di ...

Coronavirus, "Ristora Calabria": nuove risorse per attività commerciali specifiche CATANZARO – È stata definita la concessione degli aiuti economici agli aventi diritto attraverso la misura “Ristora Calabria”, indirizzata al sostegno di cinema, discoteche, teatri, bar degli istituti ...

Covid, “Ristora Calabria”, altre risorse per le imprese. Orsomarso: «Contributi per resistere alla crisi» È stata definita la concessione degli aiuti economici agli aventi diritto attraverso la misura “Ristora Calabria”, indirizzata al sostegno di ...

