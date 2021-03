Anzio | «Mi stanno rubando l’auto» | ladro “tirato” a forza fuori dalla macchina | i complici in fuga investono l’amico e lo trascinano via

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ successo davvero di tutto stamani al mercato settimanale che si svolge adColonia. Tre uomini hanno provato a rubare un Range Rover parcheggiato in strada ma sono stati beccati in azione. Uno di loro è stato poi fermato dai Carabinieri mentre gli altri due sono tutt’ora ricercati. Nel caos generale un amico del proprietario delè stato anche investito dai criminali ined è stato portato in ospedale. La sua “colpa”? L’aver provato a bloccare i malviventi in. Caos al mercato settimanale di: ecco cosa è successo Ma andiamo con ordine. Tutto è successo intorno alle 13.30. La ‘banda’, a bordo di un’Audi, si è avvicinata allain sosta adocchiata per il colpo. Uno di questi, la persona poi bloccata dai Carabinieri diguidati dal ...