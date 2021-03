Vaccini, a Napoli 6 sanitari su 10 non si presentano a convocazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anche gli operatori sanitari a Napoli dimostrano una forte diserzione rispetto al vaccino Astrazeneca. Oggi, infatti, sono stati convocati dall’Asl Napoli1 2500 lavoratori del settore sanitario, tra ordini professionali, cliniche private e altri settori sanitari. Di questi tra la Stazione Marittima e la Mostra d’Oltremare si sono presentati 1.042 cittadini, cioé il 41.68%. A questi cittadini sono stati somministrati 972 dosi di AstraZeneca e 70 di Pfizer (per patologie incompatibili con AstraZeneca). Gli assenti sono stati 1.458. Sale invece l’adesione delle forze dell’ordine ai Vaccini Astrazeneca a Napoli. L’Asl Napoli 1 riporta che hanno aderito in 191 sui 225 convocati, l’84,89%. Ai ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche gli operatoridimostrano una forte diserzione rispetto al vaccino Astrazeneca. Oggi, infatti, sono stati convocati dall’Asl1 2500 lavoratori del settoreo, tra ordini professionali, cliniche private e altri settori. Di questi tra la Stazione Marittima e la Mostra d’Oltremare si sono presentati 1.042 cittadini, cioé il 41.68%. A questi cittadini sono stati somministrati 972 dosi di AstraZeneca e 70 di Pfizer (per patologie incompatibili con AstraZeneca). Gli assenti sono stati 1.458. Sale invece l’adesione delle forze dell’ordine aiAstrazeneca a. L’Asl1 riporta che hanno aderito in 191 sui 225 convocati, l’84,89%. Ai ...

