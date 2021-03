Stasera tutto è possibile chiude, prevista una puntata speciale: ecco i dettagli (Di lunedì 22 marzo 2021) Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai 2, si accinge a chiudere i battenti di questa edizione. Martedì 23 marzo, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. Per la prossima settimana, però, nella serata di lunedì 29 marzo, andrà in onda una puntata speciale del programma per ringraziare i telespettatori che, con affetto e dedizione, hanno supportato e seguito la trasmissione. Per l’occasione, dunque, sono previste tante sorprese e colpi di scena: verranno ospitati alcuni dei protagonisti che hanno maggiormente divertito i telespettatori e non solo. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso. Gli ultimi due appuntamenti con Stasera tutto è possibile Anche questa stagione ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 marzo 2021), il comedy show di Rai 2, si accinge are i battenti di questa edizione. Martedì 23 marzo, infatti, andrà in onda l’ultima. Per la prossima settimana, però, nella serata di lunedì 29 marzo, andrà in onda unadel programma per ringraziare i telespettatori che, con affetto e dedizione, hanno supportato e seguito la trasmissione. Per l’occasione, dunque, sono previste tante sorprese e colpi di scena: verranno ospitati alcuni dei protagonisti che hanno maggiormente divertito i telespettatori e non solo. Scopriamo nelquello che è emerso. Gli ultimi due appuntamenti conAnche questa stagione ...

Advertising

redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - ggiorgiaa2 : No ma sta cosa che dobbiamo scoprire tutto in autonomia? Tommy sei perdonato solamente se stasera metti il completo blu Versace ???? #tzvip - sweetcreatvre_H : @saraxgoose_ Ah okay allora tutto normale AHAHAH,nel caso stasera o nel pomeriggio ne guardò un altro te lo dico.Co… - CiroGiustiniani : Domani sera sarò ospite a “”stasera tutto è possibile”” su Rai2 @RaiDue @StepRaiDue - sonogagep : RT @HoUnNomeCorto: Il mio pupillo stasera splende, Tancredi spacca tutto #Amici20 -