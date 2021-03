Ora il Movimento 5 Stelle è pronto al divorzio dalla piattaforma Rousseau (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Movimento 5 Stelle compie il primo passo verso l’autonomia finanziaria e, forse, verso il divorzio dalla piattaforma Rousseau. Come anticipato dall’Adnkronos nei giorni scorsi, è stato aperto dal tesoriere Claudio Cominardi il primo conto bancario intestato al M5S: un nuovo contenitore destinato a raccogliere quei soldi che, da mesi ormai, i parlamentari pentastellati hanno smesso di versare all’Associazione di Davide Casaleggio, il quale continua a pretendere il saldo dei debiti arretrati (circa 450mila euro). Per gettare le basi del nuovo M5S – al quale Giuseppe Conte sta lavorando in sinergia con il garante Beppe Grillo – servirà infatti un fondo cassa a cui attingere. A tal proposito stanno già facendo discutere le indiscrezioni sul nuovo trattamento economico degli eletti che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilcompie il primo passo verso l’autonomia finanziaria e, forse, verso il. Come anticipato dall’Adnkronos nei giorni scorsi, è stato aperto dal tesoriere Claudio Cominardi il primo conto bancario intestato al M5S: un nuovo contenitore destinato a raccogliere quei soldi che, da mesi ormai, i parlamentari pentastellati hanno smesso di versare all’Associazione di Davide Casaleggio, il quale continua a pretendere il saldo dei debiti arretrati (circa 450mila euro). Per gettare le basi del nuovo M5S – al quale Giuseppe Conte sta lavorando in sinergia con il garante Beppe Grillo – servirà infatti un fondo cassa a cui attingere. A tal proposito stanno già facendo discutere le indiscrezioni sul nuovo trattamento economico degli eletti che ...

