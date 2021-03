Nicola Morra, il senatore che si crede un Supereroe (Di lunedì 22 marzo 2021) Dichiarazione telefonica del Dott.Mario Marino direttore Igiene pubblica Direttore dipartimento di prevenzione dell'Asp di Cosenza. «Sabato il senatore Morra è venuto negli uffici della centrale operativa dell'azienda sanitaria di Cosenza irrompendo mentre lavoravamo. Urlava chiedendo perché i suoi parenti non fossero nella lista delle vaccinazioni. Sono rimasto profondamente colpito che un senatore della repubblica sia venuto per chiedere perché i suoi parenti non sono stati chiamati per la vaccinazione. I suoceri non erano prenotati sul nostro elenco della piattaforma. E lui ha iniziato a gridare che al numero delle prenotazioni non rispondeva nessuno. I suoi due agenti di scorta hanno chiesto i miei documenti e quelli di due colleghi e noi spaventati gliela abbiamo dati. Che altro potevamo fare? Un agente della scorta mi ha detto ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 marzo 2021) Dichiarazione telefonica del Dott.Mario Marino direttore Igiene pubblica Direttore dipartimento di prevenzione dell'Asp di Cosenza. «Sabato ilè venuto negli uffici della centrale operativa dell'azienda sanitaria di Cosenza irrompendo mentre lavoravamo. Urlava chiedendo perché i suoi parenti non fossero nella lista delle vaccinazioni. Sono rimasto profondamente colpito che undella repubblica sia venuto per chiedere perché i suoi parenti non sono stati chiamati per la vaccinazione. I suoceri non erano prenotati sul nostro elenco della piattaforma. E lui ha iniziato a gridare che al numero delle prenotazioni non rispondeva nessuno. I suoi due agenti di scorta hanno chiesto i miei documenti e quelli di due colleghi e noi spaventati gliela abbiamo dati. Che altro potevamo fare? Un agente della scorta mi ha detto ...

Ettore_Rosato : L'ultima giravolta è di Nicola #Morra, senatore anti-casta, eletto con i 5 Stelle. È stato eletto per cancellare i… - NicolaMorra63 : Ecco come è andata veramente al centro vaccinale di Cosenza. - riotta : Nicola Morra e Scanzi dall'antikasta roboante di ieri al 'Lei non so sa chi sarei io' di oggi #COVID19 #vaccinated… - lamaschera4 : RT @Silvano05230100: @mariolavia MISERABILE CIALTRONE SCIACQUATI LA BOCCA PRIMA DI RUTTARE CONTRO UN VERO SIGNORE A 5 STELLE #IoStoConMorra… - Chiaramilanista : #Morra -