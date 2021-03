Pagelle Roma Napoli | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di domenica 21 marzo 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Mertens: CristanteAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

calciomercatoit : Termina il primo tempo di #RomaNapoli: le pagelle e il tabellino di CMIT - AlessandroPaoli : RT @VoceGiallorossa: ??PRIMAVERA PAGELLE ROMA-ASCOLI 2-0 - Prodigioso Zalewski ??@AlessandroPaoli #ASRoma #Vocegiallorossa #Primavera #Roma… - pietro_nalesso : RT @MondoPrimavera: Le #Pagelle dell'#Ascoli?? - pietro_nalesso : RT @MondoPrimavera: Le #Pagelle della #Roma?? - VoceGiallorossa : ??PRIMAVERA PAGELLE ROMA-ASCOLI 2-0 - Prodigioso Zalewski ??@AlessandroPaoli #ASRoma #Vocegiallorossa #Primavera… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

La cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida di Serie A, con live reaction, analisi edi- Napoli a fine partita. Segui- Napoli insieme a noi: commenta, facci sapere la ...Per l Udinese il primo ko dopo che nelle precedenti 10 giornate aveva perso una sola volta (con la). Di seguito ledell'incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Roma Napoli ...La Lazio espugna la ‘Dacia Arena’ e batte l’Udinese grazie al gol di Marusic su assist di Milinkovic: Immobile e De Paul sbattono sul palo. Le pagelle per il fantacalcio La domenica di Serie A si arri ...