Oggi inizia la primavera, perché? (Di sabato 20 marzo 2021) (foto: Getty Images)Può essere il 19, il 20 o il 21 marzo e nel 2021, per la 14esima volta consecutiva sarà il 20 marzo, precisamente alle ore 10:37. E non è un errore. L'equinozio di primavera, infatti, contrariamente da quello che abbiamo imparato da bambini e da quanto stabilito inizialmente dal Concilio di Nicea nel 325 d.C. e poi confermato nel 1582 da Papa Gregorio XIII, non cade necessariamente il 21 marzo. Con il termine equinozio, ci si dovrebbe riferire non a un giorno, ma a un istante. Quello in cui il Sole attraversa, passando dall'emisfero australe a quello boreale in marzo e viceversa in settembre durante l'equinozio di autunno, l'orizzonte celeste e tocca il cosiddetto punto vernale: ovvero l'intersezione tra l' eclittica e l'equatore celeste. Questo istante, in Italia e nel 2021, cade alle 10:37 del 20 marzo. Ovviamente non è il Sole a ...

