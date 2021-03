Covid: finalmente il via agli anticorpi monoclonali in 11 ospedali del Lazio, annnucia D’Amato (Di venerdì 19 marzo 2021) Rappresentano la nuova frontiera della medicina e, nella fattispecie, un’efficace arma contro il Covid. Accanto ai vaccini, attualmente gli anticorpi monoclonali sono infatti l’unico farmaco in grado di restituire la guarigione ai pazienti più gravi. Creati in laboratorio, questi anticorpi – somministrati per via endovenosa – sono in grado di impedire alla proteina spike (il grimaldello che il coronavirus usa per forzarne l’ingresso), di entrare nelle cellule dell’organismo. anticorpi monoclonali: “La prima vera grande terapia per i pazienti non ospedalizzati” Come spiega Gabriele Frausini, primario di Medicina subintensiva Covid di Pesaro (primo presidio ospedaliero autorizzato ad inserirlo nel proprio protocollo), “Dobbiamo pensare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Rappresentano la nuova frontiera della medicina e, nella fattispecie, un’efficace arma contro il. Accanto ai vaccini, attualmente glisono infatti l’unico farmaco in grado di restituire la guarigione ai pazienti più gravi. Creati in laboratorio, questi– somministrati per via endovenosa – sono in grado di impedire alla proteina spike (il grimaldello che il coronavirus usa per forzarne l’ingresso), di entrare nelle cellule dell’organismo.: “La prima vera grande terapia per i pazienti nonzzati” Come spiega Gabriele Frausini, primario di Medicina subintensivadi Pesaro (primo presidioero autorizzato ad inserirlo nel proprio protocollo), “Dobbiamo pensare ...

