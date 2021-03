Pioli e le assenze: “Con Mandzukic, Rebic o Leao in panchina potevamo fare di più” (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato delle tantissime assenze che hanno condizionato la partita di stasera contro il Manchester United ai microfoni di Sky: “Mi auguravo di arrivare a queste sfide con tutti, loro hanno fatto giocare i titolari e io speravo di fare lo stesso. Con in panchina Mandzukic, Rebic o Leao potevamo fare di più, ci è mancato poco e quel poco dobbiamo trovarlo nel nostro lavoro. Ho apprezzato quanto detto da Kjaer, siamo giovani e questa partita ci farà crescere. Queste partite confermano la crescita ma dispiace molto”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato delle tantissimeche hanno condizionato la partita di stasera contro il Manchester United ai microfoni di Sky: “Mi auguravo di arrivare a queste sfide con tutti, loro hanno fatto giocare i titolari e io speravo dilo stesso. Con indi più, ci è mancato poco e quel poco dobbiamo trovarlo nel nostro lavoro. Ho apprezzato quanto detto da Kjaer, siamo giovani e questa partita ci farà crescere. Queste partite confermano la crescita ma dispiace molto”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

