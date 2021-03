WandaVision: come Elizabeth Olsen ha modificato il design del costume di Scarlet Witch (Di venerdì 12 marzo 2021) Il contributo essenziale di Elizabeth Olsen alla realizzazione dei costumi di WandaVision svelato dal regista della serie Disney+. Alla star di WandaVision, Elizabeth Olsen, va il merito di alcune modifiche nel costume di Scarlet Witch che l'attrice ha indossato nella serie Disney+. A rivelare il suo intervento negli abiti dello show è il regista Matt Shakman. Nel corso di un'intervista con ET, Matt Shakman ha spiegato come l'intervento di Elizabeth Olsen abbia permesso di risolvere tutti i potenziali problemi con i costumi. Di solito, per gli attori chiamati a interpretare i supereroi, l'esperienza con gli outfit può rivelarsi un incubo a causa della scomodità, ma ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) Il contributo essenziale dialla realizzazione dei costumi disvelato dal regista della serie Disney+. Alla star di, va il merito di alcune modifiche neldiche l'attrice ha indossato nella serie Disney+. A rivelare il suo intervento negli abiti dello show è il regista Matt Shakman. Nel corso di un'intervista con ET, Matt Shakman ha spiegatol'intervento diabbia permesso di risolvere tutti i potenziali problemi con i costumi. Di solito, per gli attori chiamati a interpretare i supereroi, l'esperienza con gli outfit può rivelarsi un incubo a causa della scomodità, ma ...

Advertising

starkcharm_ : Primo venerdì senza WandaVision come ci sentiamo? - ironlylac : WandaVision è stata concepita come serie tv in cui si parla del modo in cui Wanda affronta il suo dolore e di come… - xjokerscars : Primo venerdì senza WandaVision Sono in lutto, praticamente come Wanda dopo aver visto il cadavere di Visione - mrsostvni : #WandaVision #Assembled non io che ho pianto tutti e 57 i minuti perché è stato bellissimo vedere come hanno messo… - _winterwitch_ : Vedere il lavoro che c’è dietro una serie tv come #WandaVision, quante persone sono coinvolte, l’attenzione che ci… -