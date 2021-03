"La zona rossa è ormai inevitabile". Quando ci sarà il picco in Lombardia (Di venerdì 12 marzo 2021) Ignazio Riccio Per il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, sono indispensabili nuove restrizioni, poiché si va troppo a rilento con la campagna vaccinale sia in regione sia a livello nazionale "La situazione sarà sempre più critica nelle prossime settimane". Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, si sofferma sull'evoluzione dell'epidemia in Lombardia in attesa del passaggio in zona rossa. In un'intervista al Corriere della Sera sostiene che "sono le varianti, soprattutto quella inglese, ad essere responsabili dei più di mille casi al giorno nelle due province più colpite, quelle di Milano e Brescia. In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva: ieri + 28 per 645 letti occupati, numeri pesanti anche per le ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Ignazio Riccio Per il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, sono indispensabili nuove restrizioni, poiché si va troppo a rilento con la campagna vaccinale sia in regione sia a livello nazionale "La situazionesempre più critica nelle prossime settimane". Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, si sofferma sull'evoluzione dell'epidemia inin attesa del passaggio in. In un'intervista al Corriere della Sera sostiene che "sono le varianti, soprattutto quella inglese, ad essere responsabili dei più di mille casi al giorno nelle due province più colpite, quelle di Milano e Brescia. In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva: ieri + 28 per 645 letti occupati, numeri pesanti anche per le ...

