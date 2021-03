Falso stop in Campania al vaccino AstraZeneca per problemi di coagulazione

(Di venerdì 12 marzo 2021) Sta girando unallarme, oggi 12 marzo, a proposito del presuntoinper il, dovuto aidinel sangue di cui si parla tanto da ieri. La questione verte ormai sul famoso lotto che è stato bloccato non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. A partire dalla Danimarca. Il rischio, come sempre avviene in circostanze simili, è che dalla prudenza si passi senza validi motivi all’allarmismo, stando anche alle ultime indiscrezioni provenienti dalla regione. Nessunodefinitivo inper ilLanegli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con l’arrivo della zona rossa, da noi anticipata ...

Advertising

strange_days_82 : @scar15385 Falso, lo stop lo sa fare e pure bene - ShootersykEku : Se vero che oltre l'80% dei tamponi sono falsi,giusto evitare il lockdown comunismo...#Speranza,vorrei vedere te se… - quotidiacanarie : @gufolibero @Cartabellotta @paoloigna1 @GIMBE Profilo falso, magari finanziato, a parte questo: nella propagazione… - Asmirr10 : @Eritreawatch Dico stop alla diffamazione dell'eritrea .basta al falso sul governo. - investigator113 : L’incoerenza di Biden agita i vescovi americani -

Ultime Notizie dalla rete : Falso stop

OptiMagazine

Ancora un faraonico inserimento quando sfiora il tris) Mkhitaryan 6,5 :nove o attaccante di ... Abbiamo perso la conta deglimuscolari da inizio stagione. (35'pt Mayoral 5,5: tutto l'effetto ...... così anche chi dichiara ilnon commette alcun reato. Puoi leggere la sentenza per esteso nel ... QuindiDPCM. Per domani alle 14:30 a Palazzo Chigi. VEDI QUI I Dpcm sono il provvedimento ...Ma quello dei brevetti rischia di essere un falso problema. Primo dato: il numero dei vaccini non è scarso, almeno non in Italia. Se la prima parte della campagna vaccinale era logisticamente più faci ...Il portale della Regione aperto solo per due minuti e poi congelato a causa di una comunicazione da Roma. La Regione: ...