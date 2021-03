Covid: nota Cdm, 'misure di maggiore intensità dal 15 marzo al 6 aprile' (2) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - "Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021". "Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all'interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - "Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021". "Dal 15al 2e il 62021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all'interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le ...

Advertising

LegaSalvini : Luca #Coletto: “Il tribunale ha dato ragione alla #Lega annullando la nota dell'Aifa che prevedeva, come cura domic… - infoitsalute : Vaccino Covid, personale scuola senza medico di famiglia in Piemonte può aderire. Nota - TV7Benevento : Covid: nota Cdm, 'misure di maggiore intensità dal 15 marzo al 6 aprile' (2)... - Sudestonlineit : Riportiamo la nota dei consiglieri comunali del Gruppo Misto di Monopoli, Campanelli Leggiero e Rotondo. 'Alla luc… - zazoomblog : Vaccino Covid personale scuola senza medico di famiglia in Piemonte può aderire. Nota - #Vaccino #Covid #personale… -