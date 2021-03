Multe per 20mila euro al comitato “No Grandi Navi”: raccolta fondi e appello ai vip sostenitori della battaglia a difesa di Venezia (Di giovedì 11 marzo 2021) “Questa è un’infamia, vogliono colpire il comitato No Grandi Navi nella sua parte più debole, i giovani, in un momento di crisi economica”. Tommaso Cacciari e una quindicina di militanti che si oppongono da anni all’ingresso delle Navi da crociera nella Laguna di Venezia, hanno manifestato di fronte alla sede della Capitaneria di Porto. Hanno ricevuto, infatti, sette ingiunzioni di pagamento, per un totale di 14mila euro, a cui vanno aggiunti 6mila euro di spese legali e accessorie. In totale 20mila euro da versare entro un mese, a far data dal 4 marzo scorso. Il motivo? Una manifestazione avvenuta il 24 settembre 2019 nel Canale Marittimo della Giudecca. In quella occasione era stato installato anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Questa è un’infamia, vogliono colpire ilNonella sua parte più debole, i giovani, in un momento di crisi economica”. Tommaso Cacciari e una quindicina di militanti che si oppongono da anni all’ingresso delleda crociera nella Laguna di, hanno manifestato di fronte alla sedeCapitaneria di Porto. Hanno ricevuto, infatti, sette ingiunzioni di pagamento, per un totale di 14mila, a cui vanno aggiunti 6miladi spese legali e accessorie. In totaleda versare entro un mese, a far data dal 4 marzo scorso. Il motivo? Una manifestazione avvenuta il 24 settembre 2019 nel Canale MarittimoGiudecca. In quella occasione era stato installato anche ...

