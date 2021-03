LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: prima parte di gara senza attacchi (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 12.07 30 chilometri percorsi, non cambia la situazione 12.01 Gruppo che procede sempre compatto senza scatti. 11.57 175 chilometri al traguardo. 11.53 Grande favorito ovviamente Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step), che ha dominato in lungo e in largo il primo sprint di questa Parigi-Nizza. L’irlandese però dovrà essere supportato al meglio dalla squadra. 11.48 Velocità nettamente al di sotto dei 40km/h. 11.45 Particolare che nessuno si prende la responsabilità di andare all’attacco in queste prime fasi di gara. 11.40 180 chilometri all’arrivo. 11.36 Miglior giovane lo statunitense McNulty: Don't forget stage 5 of ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 12.07 30 chilometri percorsi, non cambia la situazione 12.01 Gruppo che procede sempre compattoscatti. 11.57 175 chilometri al traguardo. 11.53 Grande favorito ovviamente Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step), che ha dominato in lungo e in largo il primo sprint di questa. L’irlandese però dovrà essere supportato al meglio dalla squadra. 11.48 Velocità nettamente al di sotto dei 40km/h. 11.45 Particolare che nessuno si prende la responsabilità di andare all’attacco in queste prime fasi di. 11.40 180 chilometri all’arrivo. 11.36 Miglior giovane lo statunitense McNulty: Don't forget stage 5 of ...

