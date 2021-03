Creed III | Micheal B Jordan sarà il regista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021)III è il terzo capitolo della saga sequel di Rocky Balboa e nei primi due film abbiamo visto il giovane Adonisdiventare allievo di un orgoglioso Sly. Inizialmente era solo una speculazione, ma adesso è stato proprio Michael B.a farsi avanti per il ruolo di. L’uscita in sala dovrebbe avvenire per il Giorno del Ringraziamento del 2022, Covid permettendo.III: ecco tutte le curiosità L’ascesa diè stata metodica per quanto riguarda la sua carriera attoriale. Le aspettative su di lui sono altrettanto grandi per quanto riguarda questa nuova avventura dietro la macchina da presa. Con Coogler ha lavorato a Fruitvale Station,e Black Panther. La sceneggiatura è scritta da Keenan Coogler e Zach Baylin, basata su uno schema ...