Libia | Serraj | ' piena disponibilità per passaggio poteri pacifico'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tripoli, 10 mar. (Adnkronos) - "" per undi" è stata espressa dal premier uscente del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al-, dopo la fiducia ottenuta dal nuovo governo di transizione guidato da Abdul Hamid Dbeibah. Quello odierno è un "passo importante per porre fine alla guerra e alle divisioni", ha proseguitoin una nota, nella quale ha invitato tutti "all'unione e alla collaborazione per la". Il premier uscente si è quindi congratulato "in questo momento decisivo della storia della Nazione" con il nuovo esecutivo, augurandogli "successo" nel guidare il Paese fino alle elezioni in programma il 24 dicembre.

