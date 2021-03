Genova, crollo Torre Piloti: indagati due ex comandanti della Capitaneria (Di mercoledì 10 marzo 2021) La procura apre un nuovo filone relativo alla collocazione della struttura e alla sua pericolosità. Ecco chi sono i nuovi indagati Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 marzo 2021) La procura apre un nuovo filone relativo alla collocazionestruttura e alla sua pericolosità. Ecco chi sono i nuovi

Ultime Notizie dalla rete : Genova crollo Casa Bologna: crollate le vendite in città nel 2020 ...2%, grazie alla ripresa di Genova e Roma. Concentrandosi su quel che accade sotto le Due Torri ... Ma il crollo maggiore riguarda quelle appena più grandi: tra gli 85 e i 115 metri quadrati il calo delle ...

Genova, crollo Torre Piloti: indagati due ex comandanti della Capitaneria ...2007 era stato direttore marittimo della Liguria e comandante della Capitaneria di Porto di Genova; ... Non si cristallizza tutto al giorno del crollo e del disastro, ma si torna indietro nel tempo. Così,...

Genova, crollo Torre Piloti: indagati due ex comandanti della Capitaneria La Repubblica Atlantia: “Dalle intercettazioni emerge la volontà di mettere in sicurezza la rete autostradale” “Al di là del tono iniziale della conversazione e di alcune espressioni iperboliche, che denotano solo un’antica consuetudine professionale e amicale esistente tra Mion, Cerchiai e Bertazzo, il conten ...

Le risate dei top manager dopo il crollo sulla A26. “Passare nelle gallerie? Meglio prendere l’aereo” Poche ore prima dalla volta della galleria Berté era crollato un gigantesco blocco di cemento, due tonnellate che per miracolo non avevano travolto i mezzi in transito provocando un’altra strage a 16 ...

