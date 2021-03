Zingaretti | i motivi dell’addio | c’entra anche Conte

Leggi su kronic

(Di lunedì 8 marzo 2021) Intervenuto nella trasmissione di Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso”, l’ormai ex Segretario del PD ha spiegato meglio il motivo delle sue dimissioni. NicolaPd (getty images)L’ex Segretario del Partito Democratico, Nicola, ha rassegnato le dimissioni la settimana scorsa dal suo ruolo. Numerosi sono stati gli inviti da parte dei suoi colleghi di partito per cercare di dissuaderlo dalla decisione di abbandonare la carica, ma non c’è stato nulla da fare. Ormai sembra deciso a proseguire su questa linea. Ieri seraè stato ospite del programma in prima serata condotto da Barbara D’Urso, “Live – Non è la D’Urso”, in cui ha approfondito idietro la decisione che ha suscitato tanto scalpore. In pochi immaginavano cheva...