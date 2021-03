Tommaso Zorzi contro l’ex Iconize: “Ha fatto una gran figura di me**a, sono sotto choc” (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Tommaso Zorzi sotto choc su Instagram Dopo la sua uscita dalla casa del grande Fratello Vip da vincitore, Tommaso Zorzi sta realizzando numerose dirette Instagram. In una delle ultime, condivisa con Elisabetta Gregoraci i due ex gieffini hanno parlato del più e del meno di quello che è accaduto fuori in questi mesi. Ad un certo punto però, il rampollo meneghino ha confessato alla 41enne calabrese di essere rimasto sotto choc. Il motivo? Perché è venuto a conoscenza di una cosa molto importante riguardante una persona a lui molto vicina: “Ho scoperto delle cose e sono rimasto sotto choc. Cose non relative al GF. C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me. Hai ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 marzo 2021)su Instagram Dopo la sua uscita dalla casa delde Fratello Vip da vincitore,sta realizzando numerose dirette Instagram. In una delle ultime, condivisa con Elisabetta Gregoraci i due ex gieffini hanno parlato del più e del meno di quello che è accaduto fuori in questi mesi. Ad un certo punto però, il rampollo meneghino ha confessato alla 41enne calabrese di essere rimasto. Il motivo? Perché è venuto a conoscenza di una cosa molto importante riguardante una persona a lui molto vicina: “Ho scoperto delle cose erimasto. Cose non relative al GF. C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me. Hai ...

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - QuiMediaset_it : Tommaso Zorzi, ospite in esclusiva domani a #Verissimo, parla per la prima volta dopo la vittoria a #GFVIP . Domani… - Silvia6826 : RT @e_lll_ee: Quando sarò nonna racconterò ai miei nipoti di quella volta che Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello e i Maneskin hanno… - CocliteFederico : @RossellaMaienza @carmelitadurso @tommaso_zorzi Sbagliato piu odiata mi pare più appropriato ?? -