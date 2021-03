LIVE GP Industria&Artigianato 2021 in DIRETTA: Balestra, Bodnar e Draghi in fuga. Il gruppo insegue a quattro minuti (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 12.55 Percorsi i primi 70 chilometri di gara. 12.52 Il vantaggio dei fuggitivi, ora, si è stabilizzato sui quattro minuti. 12.48 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Guido Draghi (Mg.k Vis VPM) e Lorenzo Balestra (Beltrami TSA Tre Colli) 12.42 I corridori hanno percorso i primi sessanta chilometri di gara. 12.37 Il vantaggio dei fuggiti, ora, è di 3’55”. 12.33 Lorenzo Balestra, che oggi vediamo tra i fuggitivi, è un corridore giovanissimo e assai interessante. Classe 2002, l’anno scorso è arrivato quinto agli Europei juniores di Plouay. Nel 2019, invece, aveva vinto il GP dell’Arno e il Trofeo Comune di Arcore. Tra i suoi ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 12.55 Percorsi i primi 70 chilometri di gara. 12.52 Il vantaggio dei fuggitivi, ora, si è stabilizzato sui. 12.48 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Maciej(Bora-Hansgrohe), Guido(Mg.k Vis VPM) e Lorenzo(Beltrami TSA Tre Colli) 12.42 I corridori hanno percorso i primi sessanta chilometri di gara. 12.37 Il vantaggio dei fuggiti, ora, è di 3’55”. 12.33 Lorenzo, che oggi vediamo tra i fuggitivi, è un corridore giovanissimo e assai interessante. Classe 2002, l’anno scorso è arrivato quinto agli Europei juniores di Plouay. Nel 2019, invece, aveva vinto il GP dell’Arno e il Trofeo Comune di Arcore. Tra i suoi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE GP Industria&Artigianato 2021 in DIRETTA: percorsi i primi 50 chilometri in tre in avanscoperta -… - liveeventnNews6 : ?? “LIVESTREAM ~ 43° Gran Premio Industria e Artigianato anno 2021, LIVE” - radiopopmilano : 'Il futuro dell'industria audiovisiva europea è la pluralità del vissuto femminile. Bisogna creare opportunità e co… - ConfindustriaLS : RT @Federmeccanica: ????Giovedì 11/3, appuntamento con la stampa per la presentazione dell'indagine #congiunturale sull'industria #metalmecca… - CesarePalma : RT @Federmeccanica: ????Giovedì 11/3, appuntamento con la stampa per la presentazione dell'indagine #congiunturale sull'industria #metalmecca… -