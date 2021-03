Sanremo 2021: Ecco la scaletta della quarta serata. Barbara Palombelli e Beatrice Venezi le due conduttrici femminili (Di venerdì 5 marzo 2021) Giro di boa per il Festival di Sanremo 2021: venerdì 5 marzo alle 20.40 su Rai1 si riparte con la puntata che celebrerà il vincitore delle nuove proposte e che permetterà di risentire gli inediti di tutti e 26 i big in gara. Le due conduttrici femminili della quarta serata sono la giornalista Barbara Palombelli e il direttore d’orchestra Beatrice Venezi. La scaletta La serata si apre con il vincitore delle nuove proposte: i quattro finalisti – in ordine di uscita – sono Davide Shorty con «Regina», Folcast con «Scopriti», Gaudiano con «Polvere da sparo» e Wrongonyou con «Lezioni di volo». Poi si passa alle esibizioni dei 26 big in gara con le loro canzoni, in questo ... Leggi su domanipress (Di venerdì 5 marzo 2021) Giro di boa per il Festival di: venerdì 5 marzo alle 20.40 su Rai1 si riparte con la puntata che celebrerà il vincitore delle nuove proposte e che permetterà di risentire gli inediti di tutti e 26 i big in gara. Le duesono la giornalistae il direttore d’orchestra. LaLasi apre con il vincitore delle nuove proposte: i quattro finalisti – in ordine di uscita – sono Davide Shorty con «Regina», Folcast con «Scopriti», Gaudiano con «Polvere da sparo» e Wrongonyou con «Lezioni di volo». Poi si passa alle esibizioni dei 26 big in gara con le loro canzoni, in questo ...

