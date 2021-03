Il motociclista che ha accompagnato Ibra a Sanremo: “Mia moglie non mi credeva. Voleva guidare lui” (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella serata di ieri, Zlatan Ibrahimovic, sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, ha affermato di essere stato accompagnato da un motociclista perché a causa del traffico si trovava in forte ritardo. A Radio Monte Carlo, Franco, l’uomo che ha trasportato Ibra, ha raccontato l’accaduto: “C’era un traffico impressionante e nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa e, fermo nel traffico, ho visto un van nero con due persone a bordo: uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L’autista ha abbassato il finestrino e mi ha detto: ‘Ibra chiede se lo puoi portare a Sanremo’, e la mia risposta è stata: ‘Sì, certo, nessun problema’. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella serata di ieri, Zlatanhimovic, sul palco dell’Ariston per il Festival di, ha affermato di essere statoda unperché a causa del traffico si trovava in forte ritardo. A Radio Monte Carlo, Franco, l’uomo che ha trasportato, ha raccontato l’accaduto: “C’era un traffico impressionante e nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa e, fermo nel traffico, ho visto un van nero con due persone a bordo: uno sembravahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è’. L’autista ha abbassato il finestrino e mi ha detto: ‘chiede se lo puoi portare a’, e la mia risposta è stata: ‘Sì, certo, nessun problema’. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia ...

