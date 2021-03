San Diego Comic-Con | anche quest’anno in streaming

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Come era prevedibile, a causa della pandemia di Covid-19,l’edizione 2021 del San-Con non potrà svolgersi in presenza. Ne danno comunicazione gli organizzatori attraverso un post-fiume sul canale Twitter ufficiale della più grande e importante fiera del fumetto degli Stati Uniti.persi è deciso di optare per un edizione tutta indella manifestazione, che ricordiamo si terrà il 23, il 24 e il 25 Luglio 2021. pic.twitter.com/YftNZhDuk5— San-Con (@Con) March 1, 2021 Dall’account ufficiale del San-ConMa c’è una speranza: come riportato nel post, si può intendere che gli organizzatori sono all’opera per organizzare ...