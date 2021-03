Napoli: Osimhen salta il Sassuolo, ci sono alcune anomalie negli esami, venerdì nuovi controlli (Di martedì 2 marzo 2021) Nel caso i prossimi controlli non evidenziassero nuove anomalie, il giocatore sarà a disposizione per la gara contro il Bologna Rino Gattuso dovrà fare a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 2 marzo 2021) Nel caso i prossiminon evidenziassero nuove, il giocatore sarà a disposizione per la gara contro il Bologna Rino Gattuso dovrà fare a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

