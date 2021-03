Covid, Oms boccia idrossiclorochina: “No a uso in prevenzione” (Di martedì 2 marzo 2021) idrossiclorochina “fortemente sconsigliata” come ‘scudo’ anti-Covid dall’Oms. Il farmaco antinfiammatorio “non dovrebbe essere usato per prevenire l’infezione nelle persone che non hanno Covid-19”, scrive un gruppo di esperti dell’Oms sul ‘British Medical Journal’. Non solo: il medicinale, utilizzato nel trattamento della malaria e di malattie autoimmunitarie come artrite reumatoide o lupus, “non è più una priorità della ricerca” contro il coronavirus Sars-CoV-2. “Le risorse dovrebbero concentrarsi su altri farmaci più promettenti”. Una stroncatura espressa come “forte raccomandazione”, che “si basa su evidenze ad alto livello di certezza” emerse da “6 studi randomizzati controllati che hanno coinvolto oltre 6mila partecipanti, con e senza esposizione nota a una persona positiva a Covid”. Quanto risulta con “elevata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021)“fortemente sconsigliata” come ‘scudo’ anti-dall’Oms. Il farmaco antinfiammatorio “non dovrebbe essere usato per prevenire l’infezione nelle persone che non hanno-19”, scrive un gruppo di esperti dell’Oms sul ‘British Medical Journal’. Non solo: il medicinale, utilizzato nel trattamento della malaria e di malattie autoimmunitarie come artrite reumatoide o lupus, “non è più una priorità della ricerca” contro il coronavirus Sars-CoV-2. “Le risorse dovrebbero concentrarsi su altri farmaci più promettenti”. Una stroncatura espressa come “forte raccomandazione”, che “si basa su evidenze ad alto livello di certezza” emerse da “6 studi randomizzati controllati che hanno coinvolto oltre 6mila partecipanti, con e senza esposizione nota a una persona positiva a”. Quanto risulta con “elevata ...

