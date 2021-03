Ok alla stretta sulle scuole. Arriva il primo Dpcm di Draghi (Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi un’ultima riunione con i ministri competenti per le limature al testo, domani la firma. Il primo Dpcm dell’era di Mario Draghi è in dirittura d’arrivo, l’impianto generale è stato definito saldamente la scorsa settimana, le linee generali rimangono quelle del rigore e della salvaguardia del sistema a zone, lo stesso che ha caratterizzato gli ultimi mesi del governo di Giuseppe Conte. L’unica novità, prevista già negli scorsi giorni, è una stretta sulle scuole, individuate ancora oggi da Luca Zaia come elemento di aumento delle relazioni sociali che determinano l’innalzamento dell’indice di trasmissibilità. Il premier ha voluto aggiornare i rappresentanti di tutti i partiti su un capitolo inizialmente non previsto dal testo. Dopo la sollecitazione delle Regioni e la preoccupazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi un’ultima riunione con i ministri competenti per le limature al testo, domani la firma. Ildell’era di Marioè in dirittura d’arrivo, l’impianto generale è stato definito saldamente la scorsa settimana, le linee generali rimangono quelle del rigore e della salvaguardia del sistema a zone, lo stesso che ha caratterizzato gli ultimi mesi del governo di Giuseppe Conte. L’unica novità, prevista già negli scorsi giorni, è una, individuate ancora oggi da Luca Zaia come elemento di aumento delle relazioni sociali che determinano l’innalzamento dell’indice di trasmissibilità. Il premier ha voluto aggiornare i rappresentanti di tutti i partiti su un capitolo inizialmente non previsto dal testo. Dopo la sollecitazione delle Regioni e la preoccupazione ...

