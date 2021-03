Amber Heard: la conferma della sua presenza in “Aquaman 2” (Di lunedì 1 marzo 2021) Malgrado nei mesi scorsi fossero circolate alcune indiscrezioni sul rimpiazzo dell’attrice, Amber Heard ha recentemente dichiarato che la produzione di Aquaman 2 non ne è stata influenzata, e ha confermato la sua presenza nel film dichiarando di essere entusiasta per l’apprezzamento che i fan hanno mostrato al primo Aquaman e per il suo ruolo di Mera nel film, e di essere molto entusiasta di lavorare al suo sequel. Nella giornata di ieri sono uscite però nuovamente voci sul licenziamento dell’attrice. A smentirle però, ci ha pensato il giornalista Ryan Parker di The Hollywood Reporter, con questo tweet: Told by a reliable source that reports of Amber Heard being fired off 'Aquaman 2' are inaccurate.— Ryan Parker (@TheRyanParker) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Malgrado nei mesi scorsi fossero circolate alcune indiscrezioni sul rimpiazzo dell’attrice,ha recentemente dichiarato che la produzione di2 non ne è stata influenzata, e hato la suanel film dichiarando di essere entusiasta per l’apprezzamento che i fan hanno mostrato al primoe per il suo ruolo di Mera nel film, e di essere molto entusiasta di lavorare al suo sequel. Nella giornata di ieri sono uscite però nuovamente voci sul licenziamento dell’attrice. A smentirle però, ci ha pensato il giornalista Ryan Parker di The Hollywood Reporter, con questo tweet: Told by a reliable source that reports ofbeing fired off '2' are inaccurate.— Ryan Parker (@TheRyanParker) ...

CineFumetti : RT @BestMovieItalia: Amber Heard è stata licenziata da Aquaman 2? Facciamo chiarezza - - delilahvipic : Secondo i supporters di Amber Heard, Johnny Depp, no ripeto Johnny Depp, non il signor nessuno, ha bisogno di compr… - feelthe_light : RT @nasoliscio: BUONE NOTIZIE L’EX MOGLIE DI JOHNNY DEPP (sì quella pagliaccia di amber heard) È STATA FINALMENTE LICENZIATA DALLA WARNER… - 3cinematographe : #Aquaman2: #AmberHeard è stata licenziata o no? - AtlasTakes : RT @nasoliscio: BUONE NOTIZIE L’EX MOGLIE DI JOHNNY DEPP (sì quella pagliaccia di amber heard) È STATA FINALMENTE LICENZIATA DALLA WARNER… -